Синоптик рассказал, где в субботу в России будет стоять 35-градусная жара

В Москве первый выходной день пройдет без существенных осадков, но порывистый ветер усилится до 4−9 м/с. С утра в столице будет не выше +15, но днем воздух прогреется уже до комфортных +22 градусов. Атмосферное давление вырастет до 747 мм ртутного столба, что соответствует норме.