Синоптик рассказал, где в субботу в России будет стоять 35-градусная жара

Сильная жара в субботу, 5 июля, установится на юге России. Там столбики термометров поднимутся до +35 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
При этом большая часть Европейской территории России будет находиться в зоне циклонической циркуляции. Самые сложные условия ожидаются на Русском Севере, где пройдут обильные дожди.
«Еще одна линия непогоды проляжет вдоль холодной фронтальной системы — через Среднее Поволжье и “хвостом” зацепит Черноземье, Донбасс и Приднепровье. Интенсивность грозовых ливней в Поволжье и Черноземье будет достигать 20−30 мм, на севере Поморья — местами до 30−40 мм», — написал Тишковец в своем телеграм-канале.
Что касается температуры воздуха, то на севере Европейской территории будет до +13 градусов, в Средней полосе — до +22 градусов, а в Поволжье — до +28.
В Москве первый выходной день пройдет без существенных осадков, но порывистый ветер усилится до 4−9 м/с. С утра в столице будет не выше +15, но днем воздух прогреется уже до комфортных +22 градусов. Атмосферное давление вырастет до 747 мм ртутного столба, что соответствует норме.
Читайте также: Дожди и сильный ветер обрушатся на Приморье.