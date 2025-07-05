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Орбан рассказал о плане Зеленского: что Украина пытается сделать с Венгрией

Орбан сообщил о желании Зеленского заставить Венгрию отказаться от энергии из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в попытке заставить Будапешт отказаться от российских энергоресурсов.

По его словам, украинский лидер пытается принудить Венгрию прекратить закупки доступных энергоресурсов из России, чего бы это ни стоило гражданам страны. Глава венгерского правительства предложил назвать это «планом Зеленского».

«Давайте назовем это Планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу. Счета за газ должны утроиться, счета за электроэнергию должны удвоиться», — отметил премьер-министр Венгрии в соцсети Х.

Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу «жертвовать венгерскими семьями» ради Киева. Он предупредил, что намерен выступать против каких-либо запретов на поставки энергоресурсов из России, а в случае необходимости будет использовать правом вето.

«Я наложу вето. Я выступлю против», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Напомним, в июне этого года Венгрия и Словакия заблокировали инициативу Еврокомиссии, которая предусматривала серьезное продвижение в вопросе сокращения зависимости Европейского союза от российских энергоносителей.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто Петер Сийярто на совещании ЕС в Люксембурге заявил, что разработанная под влиянием украинской стороны инициатива Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей может нанести серьезный вред интересам всего Евросоюза.

Как отмечалось, Европейский союз собирается полностью отказаться от использования российской ядерной энергетики к 2030-м годам. На реализацию такого плана странам союза необходимо около 241 миллиарда евро. Сейчас в странах ЕС функционирует 101 ядерный реактор, из которых 19 — советского типа ВВЭР.

Кроме того, страны Евросоюза, несмотря на многочисленные антироссийские санкции, импортировали в прошлом году из России нефть и газ на сумму 21,3 миллиарда евро. Главными получателями российских энергоносителей стали Венгрия, Словакия и Франция.

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