Как изменится движение на улицах Москвы 5 и 6 июля

5 июля до 22:30 нельзя проехать на участке улицы Хамовнический Вал от дома 14 до Фрунзенской набережной, а в обратную сторону — с 14:30 до 22:30. Кроме того, с 22:30 5 июля до 06:00 6 июля автомобилистам нельзя будет пользоваться крайней правой полосой при движении в сторону Фрунзенской набережной.