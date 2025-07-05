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Как изменится движение на улицах Москвы 5 и 6 июля

Ряд улиц и набережных закроют для движения транспорта. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Движение на некоторых набережных и улицах в центре города перекроют в связи с проведением Московского ночного велофестиваля и велогонки «Две реки».

Так, 5 июля с 18:30 и до окончания мероприятия ограничат проезд на улице Лужники (от дома 8, строения 1 до Лужнецкой набережной), а с 21:00 5 июля до 00:30 6 июля —на участке Богородского шоссе от проспекта Ветеранов до 1-го Полевого переулка.

5 июля до 22:30 нельзя проехать на участке улицы Хамовнический Вал от дома 14 до Фрунзенской набережной, а в обратную сторону — с 14:30 до 22:30. Кроме того, с 22:30 5 июля до 06:00 6 июля автомобилистам нельзя будет пользоваться крайней правой полосой при движении в сторону Фрунзенской набережной.

С 16:30 до 20:30 5 июля для проезда машин закроют такие центральные набережные, как Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская, а также проспект Ветеранов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 22:00 и до конца велофестиваля ограничения движения сохранятся на проспекте Ветеранов, части Лужнецкой набережной, а также от Пречистенской до Москворецкой набережной и от Подгорской до набережной Ганнушкина включительно.

С 15:00 5 июля до 02:00 6 июля нельзя будет проехать по крайней правой полосе на Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных при движении в сторону Лужнецкой набережной.

До 18:30 5 июля и с 00:01 до 07:00 6 июля закрыта одна полоса движения на улице Лужники (от дома 8, строения 1 до Лужнецкой набережной), а также на участке Лужнецкой набережной от улицы Лужники до Третьего транспортного кольца.

На всех участках, где ввели ограничения, до окончания мероприятий запрещена парковка.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом изменений. Подробную информацию можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.