Как изменится движение на улицах Москвы 5 и 6 июля

Движение на некоторых набережных и улицах в центре города перекроют в связи с проведением Московского ночного велофестиваля и велогонки «Две реки».
Так, 5 июля с 18:30 и до окончания мероприятия ограничат проезд на улице Лужники (от дома 8, строения 1 до Лужнецкой набережной), а с 21:00 5 июля до 00:30 6 июля —на участке Богородского шоссе от проспекта Ветеранов до 1-го Полевого переулка.
5 июля до 22:30 нельзя проехать на участке улицы Хамовнический Вал от дома 14 до Фрунзенской набережной, а в обратную сторону — с 14:30 до 22:30. Кроме того, с 22:30 5 июля до 06:00 6 июля автомобилистам нельзя будет пользоваться крайней правой полосой при движении в сторону Фрунзенской набережной.
С 16:30 до 20:30 5 июля для проезда машин закроют такие центральные набережные, как Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская, а также проспект Ветеранов.
С 22:00 и до конца велофестиваля ограничения движения сохранятся на проспекте Ветеранов, части Лужнецкой набережной, а также от Пречистенской до Москворецкой набережной и от Подгорской до набережной Ганнушкина включительно.
С 15:00 5 июля до 02:00 6 июля нельзя будет проехать по крайней правой полосе на Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных при движении в сторону Лужнецкой набережной.
До 18:30 5 июля и с 00:01 до 07:00 6 июля закрыта одна полоса движения на улице Лужники (от дома 8, строения 1 до Лужнецкой набережной), а также на участке Лужнецкой набережной от улицы Лужники до Третьего транспортного кольца.
На всех участках, где ввели ограничения, до окончания мероприятий запрещена парковка.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом изменений. Подробную информацию можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.