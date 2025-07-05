Ярмарки выходного дня: Где жителям Кишинева можно купить что-то эксклюзивное от местного производителя — публикуем адреса

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 5−6 июля, в секторах столицы пройдут несколько ярмарок и базаров с местными продуктами, фруктами, овощами и изделиями ручной работы.
Ботаника.
В парке «Валя Трандафирилор» до 7 июля: Ярмарка мелких торговцев, организованная совместно с АО «Перспектива»;
На главной аллее парка до 31 июля: ярмарка с изделиями народных промыслов и ручной работы;
На улицах Мунчешть и Валя Кручий до 7 августа: сезонные ярмарки фруктов и овощей.
Буюканы.
5 июля возле здания «Кентфорд»: ярмарка местных производителей «EcoLocal» с местными продуктами питания и непродовольственными товарами;
5−6 июля возле кинотеатра «Патрия»: Ярмарка народных умельцев и местных производителей «Yard Sale»;
На улице Ливиу Деляну, 1, до 23 июля: ярмарка фруктов и овощей.
Центр.
До 29 июля на улице Митрополита Варлаама, между улицами Армянская и Тигина: тематическая ярмарка «Праздник вишни», с сезонной сельскохозяйственной продукцией.
Чеканы.
С 4 по 6 июля на площади Солнечного дерева: «Ярмарка традиций», посвященная мелким торговцам, организованная совместно с АО «Перспектива».
Рышкановка.
До 13 июля по ул. Андрея Доги, 36 и ул. Соколень, 11: ярмарки фруктов и овощей.
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