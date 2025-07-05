Не покупайте это летом: 5 вещей, которые сильно подешевеют уже с первого сентября

Глобальная экономика, судя по всему, функционирует как школа. Абсолютно все важные вещи в ней планируются на осень. Например, презентации новых моделей автомобилей, которые поступят в продажу уже в следующем, 2026 году. Это важная деталь: всю осень дилеры будут ликвидировать то, что осталось на складах в 2025 году. То, что для нас — новая молодая «ласточка», для них — «корыто». Особенно это касается китайских автомобилей, потому что больше половины нашего рынка составляют именно они. Цены прошлогодних Chery и Haval могут упасть осенью на 5−10%. А на рынке авто с пробегом — на 7−12%, потому что продавцам тоже надо избавляться от своего товара перед зимним сезоном. Вследствие этого с перекупщиками легче сторговаться.