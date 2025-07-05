Телефонные мошенники обманули жителей Красноярского края на 58 миллионов рублей за неделю

Красноярцы все еще верят уловкам аферисто.
За последнюю неделю жители Красноярского края стали жертвами телефонных мошенников, которые обманули 157 человек, сумев выудить более 58 миллионов рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.
С начала текущего года мошенникам удалось обмануть 4 869 жителей региона, что привело к общему ущербу свыше 1,2 миллиарда рублей. При этом уровень раскрываемости данных преступлений остается низким — всего 26,8% (841 преступление). В суды Красноярского края направлено 431 уголовное дело, связанное с мобильным мошенничеством.
По информации прокуратуры, наибольшее количество случаев за прошедшую неделю связано с фейковыми криптобиржами — зафиксировано 21 случай. Кроме того, 28 граждан стали жертвами мошенников, выдававших себя за сотрудников спецслужб и организаций, якобы занимающихся спасением «благополучия». Также 30 человек попались на фишинговые ссылки, ведущие на интернет-магазины.