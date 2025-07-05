Телефонные мошенники обманули жителей Красноярского края на 58 миллионов рублей за неделю

По информации прокуратуры, наибольшее количество случаев за прошедшую неделю связано с фейковыми криптобиржами — зафиксировано 21 случай. Кроме того, 28 граждан стали жертвами мошенников, выдававших себя за сотрудников спецслужб и организаций, якобы занимающихся спасением «благополучия». Также 30 человек попались на фишинговые ссылки, ведущие на интернет-магазины.