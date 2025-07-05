В Парке 300-летия Санкт-Петербурга открывается VK Fest

Непогода, которая обрушилась на город 4 июля, не помешает проведению фестиваля, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. «Несмотря на непогоду, изменений в графике проведения массовых мероприятий нет. Монтаж декораций в Парке 300-летия на берегу Финского залива продолжается в штатном режиме», — написал он.