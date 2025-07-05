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В Парке 300-летия Санкт-Петербурга открывается VK Fest

Гостей ждут выступления популярных артистов, среди которых Сергей Лазарев и Anna Asti, а также насыщенная программа с встречами с блогерами, дискуссиями, конкурсами и интерактивными зонами.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Масштабный летний фестиваль под открытым небом VK Fest пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 5 и 6 июля, сообщили организаторы.

Гостей ждут выступления популярных артистов, среди которых Сергей Лазарев и Anna Asti, а также насыщенная программа с встречами с блогерами, дискуссиями, конкурсами и интерактивными зонами.

В первый день фестиваля на сцене выступят Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Элджей и другие артисты. Хедлайнером Фиолетовой сцены станет Nemiga. Кроме того, выступят uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich.

Во второй день, 6 июля, выступит «несекретный» гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Зрители увидят на сцене Клаву Коку, Zoloto, Mary Gu и т. д.

Непогода, которая обрушилась на город 4 июля, не помешает проведению фестиваля, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. «Несмотря на непогоду, изменений в графике проведения массовых мероприятий нет. Монтаж декораций в Парке 300-летия на берегу Финского залива продолжается в штатном режиме», — написал он.