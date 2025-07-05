В Соликамске на набережной реки Боровой появится «Слобода солеваров»

Слобода солеваров исторически представляла собой бараки для рабочих солеваренного завода, построенные в конце 19 века. Именно здесь была единственная в округе пристань, принимавшая торговые суда. Со временем из этого поселения выросла часть Соликамска. Сейчас здесь находится единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества — заповедник «Сользавод».