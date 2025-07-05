В Соликамске на набережной реки Боровой появится «Слобода солеваров»

«Слобода солеваров» в Соликамске размещается вблизи музея-заповедника «Сользавод». На ее обустройство из краевого бюджета выделено 74 млн рублей. Привлекаются также федеральные и муниципальные средства, а также внебюджетные источники.
Слобода солеваров исторически представляла собой бараки для рабочих солеваренного завода, построенные в конце 19 века. Именно здесь была единственная в округе пристань, принимавшая торговые суда. Со временем из этого поселения выросла часть Соликамска. Сейчас здесь находится единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества — заповедник «Сользавод».
Согласно проекту, на набережной появятся зона прибытия и малые архитектурные формы, предстоит создать тротуары и дорожки, смотровую площадку, установить освещение и видеонаблюдение, арт-объекты «Солевары», «Соленосы» и «Сользавод», детскую площадку «Баржа». Уже ведутся работы по восстановлению причала.