Директор «Тайгана» ответил на вопрос об усыплении пытавшегося его убить льва

Олег Зубков, директор крымского сафари-парка «Тайган», прокомментировал будущее льва, который попытался его убить 22 июня. Свою позицию он разъяснил в ходе видеообращения для Telegram-канале зоологического объекта.
По словам руководителя «Тайгана», он не намерен умерщвлять представителя крупных кошачьих, несмотря на его агрессию.
Олег Зубков добавил, что в течение завершения реабилитации он не будет возвращаться к работе, потому что пока с его обязанностями справляется команда помощников.
Тем не менее в ходе своего обращения он также отметил, что снова будет взаимодействовать со львами и другими животными парка. Олег Зубков подчеркнул, что «останется собой».