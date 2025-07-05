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Директор «Тайгана» ответил на вопрос об усыплении пытавшегося его убить льва

Олег Зубков, директор крымского сафари-парка «Тайган», прокомментировал будущее льва, который попытался его убить 22 июня.

Олег Зубков, директор крымского сафари-парка «Тайган», прокомментировал будущее льва, который попытался его убить 22 июня. Свою позицию он разъяснил в ходе видеообращения для Telegram-канале зоологического объекта.

По словам руководителя «Тайгана», он не намерен умерщвлять представителя крупных кошачьих, несмотря на его агрессию.

Олег Зубков добавил, что в течение завершения реабилитации он не будет возвращаться к работе, потому что пока с его обязанностями справляется команда помощников.

Тем не менее в ходе своего обращения он также отметил, что снова будет взаимодействовать со львами и другими животными парка. Олег Зубков подчеркнул, что «останется собой».