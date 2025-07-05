Москвичам рассказали о погоде в субботу

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться гребнем антициклона, который вытягивается к нам с запада. В Москве переменная облачность и без осадков. Однако, несмотря на такую довольно комфортную погоду, тепло в городе не будет. Пришедшие вчера холодные воздушные массы будут cдерживать дневной рост температуры. Днем в столице плюс 20 — плюс 22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов», — рассказал Леус.