Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Переменная облачность ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться гребнем антициклона, который вытягивается к нам с запада. В Москве переменная облачность и без осадков. Однако, несмотря на такую довольно комфортную погоду, тепло в городе не будет. Пришедшие вчера холодные воздушные массы будут cдерживать дневной рост температуры. Днем в столице плюс 20 — плюс 22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду, в середине дня возможны отдельные порывы до 13 метров в секунду. Давление растет, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.