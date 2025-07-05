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Москвичам рассказали о погоде в субботу

Леус: в Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 22 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Переменная облачность ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться гребнем антициклона, который вытягивается к нам с запада. В Москве переменная облачность и без осадков. Однако, несмотря на такую довольно комфортную погоду, тепло в городе не будет. Пришедшие вчера холодные воздушные массы будут cдерживать дневной рост температуры. Днем в столице плюс 20 — плюс 22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду, в середине дня возможны отдельные порывы до 13 метров в секунду. Давление растет, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.