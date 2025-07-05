Оценена вероятность существования подземной базы, связанной со смертельными контактами с НЛО

Слухи о том, что в США существует секретная горная база, контролируемая инопланетянами, ходят уже 50 лет, но местные жители и исследователи НЛО убеждены, что это реальность. База предположительно находится на территории Арчулета-Меса в Нью-Мексико, но получила прозвище «Инопланетная гора» из-за теорий заговора, странных явлений и предполагаемых свидетельств очевидцев, связанных с близлежащим городом Дульсе.
Хотя нет никаких физических доказательств того, что внутри большой горы каким-то образом была вырыта база, исследователи НЛО продолжают изучать утверждения, связанные с этим объектом, включая битву с инопланетянами, в результате которой, как сообщается, погибло 66 человек, пишет Daily Mail.
С 1970-х годов здешние жители утверждали, что видели НЛО, инопланетян и даже результаты генетических экспериментов, которые выглядели как разгуливающие по городу гибриды человека и инопланетянки.
Джеральдин Джулиан, жительница Дульсе, рассказала прессе: «Весь город Дульсе, с кем бы вы ни захотели поговорить, они расскажут вам о том, что видели, и многие из них».
Местные жители не просто видели что-то в небе, им удалось сфотографировать, к примеру, странные летательные аппараты вокруг горы, а также необъяснимые увечья коров на близлежащих полях.
Недавно рассекреченные документы показали, как правительство США могло создать огромный комплекс внутри горы Арчулета, используя машину, которая буквально плавит скалу вместо бурения, отмечает британский таблоид. Эти записи могут однажды помочь подтвердить рассказы по крайней мере одного предполагаемого осведомителя, который утверждал, что пережил встречу с инопланетянами, прятавшимися внутри правительственного объекта.
Исследователь НЛО и правительственных заговоров Джон Гриневальд смог обнаружить документы, свидетельствующие о том, что в 1970-х годах была построена и испытана машина под названием Subterrene.
Как поясняет Daily Mail, это проходческая машина с ядерным двигателем, разработанная для бурения горных пород и грунта путем их расплавления при сильном нагреве, создавая гладкие туннели, облицованные стеклом. Она была создана учеными Лос-Аламосской национальной лаборатории, расположенной всего в 100 милях от предполагаемой базы в Нью-Мексико, в Арчулета-Меса.
Хотя рассекреченные документы подтверждали существование такой машины, не было никаких записей о том, что оно использовалось для строительства базы в Дульсе. Однако, если горная база действительно существует, один человек уже рассказал, как она выглядит, утверждая, что на базе Дульси семь этажей отведены под генетические эксперименты, внеземные технологии, контроль над разумом и жилье для инопланетных существ.
Человеком, который якобы видел базу Дульси изнутри, был Фил Шнайдер, самопровозглашенный бывший правительственный инженер и геолог. Перед своей смертью в 1996 году Шнайдер неоднократно заявлял, что получил тяжелые травмы, включая потерю нескольких пальцев, во время смертельной схватки с инопланетянами внутри комплекса.
По словам Шнайдера, который никогда не предъявлял доказательств своих связей с правительством, 66 военнослужащих и государственных служащих погибли в бою после того, как команда людей случайно проникла в контролируемую инопланетянами часть базы.
Фил Шнайдер также выступил с неподтвержденными заявлениями о том, что правительство США создавало сотни таких горных баз по всей стране, используя передовые технологии.
На лекциях по НЛО Шнайдер также показывал кусок металла, который, как он утверждал, был инопланетной технологией с базы в Дульсе и который теперь используется в американских самолетах-невидимках.
Слухи о таинственной базе в Дульсе восходят к середине 1970-х годов, когда офицер полиции штата Нью-Мексико Гейб Вальдес был одним из многих местных жителей, которые начали находить искореженные останки крупного рогатого скота возле горы. Эти коровы не были убиты местным хищником. Судя по всему, они были разобраны хирургическим путем, из них были удалены определенные органы и откачана вся кровь. В интервью местному радио Вальдес также утверждал, что на месте нападений были оставлены противогазы, светящиеся палочки и другое оборудование.
В 1979 году бизнесмен и физик из Альбукерке Пол Бенневиц заявил, что он перехватил необычные электронные сигналы недалеко от Дульсе. Далее он выдвинул теорию о том, что сигналы исходили с подземной базы, используемой как инопланетянами, так и правительством США, — теория, которая в то время получила широкое распространение среди исследователей НЛО.
Однако позже, как отмечает Daily Mail, уфологическое сообщество отвергло утверждения Бенневица после того, как несколько исследователей обнаружили рассекреченные документы ВВС, связывающие бизнесмена с правительственной кампанией дезинформации, направленной на дискредитацию историй об НЛО.
Несмотря на то, что в 1990-х годах документы ВВС, казалось бы, опровергли это предположение, местные жители в Дульсе продолжают утверждать, что гора является настоящим местом встречи НЛО. «Это не просто сказка, — говорила Джеральдин Джулиан в 2016 году. — Все это правда, и я тоже верю во все это, потому что сам это видела».
Джулиан добавила в интервью KOAT, что она видела один из генетических экспериментов, якобы проведенных на базе в Дульсе, в котором говорилось, что это был «козел с хвостом» ниже пояса, но с верхней частью тела и головой человека.
Другие местные жители рассказывали, что видели, как земля разверзлась рядом с горой, и из отверстия повалил пар. Дори Виджил, житель Дульсе, который сфотографировал НЛО недалеко от Арчулета-Меса, сказал, что готов пройти тест на детекторе лжи, чтобы доказать, что он и другие жители этого городка не выдумывают то, что продолжают наблюдать в этом маленьком городке с населением всего 2700 человек.