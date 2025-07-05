Оценена вероятность существования подземной базы, связанной со смертельными контактами с НЛО

Слухи о таинственной базе в Дульсе восходят к середине 1970-х годов, когда офицер полиции штата Нью-Мексико Гейб Вальдес был одним из многих местных жителей, которые начали находить искореженные останки крупного рогатого скота возле горы. Эти коровы не были убиты местным хищником. Судя по всему, они были разобраны хирургическим путем, из них были удалены определенные органы и откачана вся кровь. В интервью местному радио Вальдес также утверждал, что на месте нападений были оставлены противогазы, светящиеся палочки и другое оборудование.