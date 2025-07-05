В Уфы таможня аэропорта стала в два раза чаще выявлять у пассажиров кастеты и алкоголь

По данным ведомства, в первой половине текущего года зафиксировано 85 случаев превышения норм ввоза алкогольной продукции и 20 эпизодов с попыткой незаконного провоза холодного оружия, включая ножи, кастеты и дубинки, на международных рейсах. Кроме того, возбуждено 49 уголовных дел за недекларированный ввоз товаров, не предназначенных для личного пользования.