В Уфы таможня аэропорта стала в два раза чаще выявлять у пассажиров кастеты и алкоголь

Жители Уфы стали чаще ввозить запрещенные предметы через аэропорт. Об этом рассказала пресс-служба Башкортостанской таможни.
По данным ведомства, в первой половине текущего года зафиксировано 85 случаев превышения норм ввоза алкогольной продукции и 20 эпизодов с попыткой незаконного провоза холодного оружия, включая ножи, кастеты и дубинки, на международных рейсах. Кроме того, возбуждено 49 уголовных дел за недекларированный ввоз товаров, не предназначенных для личного пользования.
Исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста аэропорта «Уфа» Александр Лопухов отметил, что по сравнению с прошлым годом реже выявляются нарушения, связанные с провозом табачной продукции, валюты, а также продуктов животного происхождения, таких как сыры, мясо и творог, ввозимых с нарушением ветеринарных правил.
При этом общее количество административных дел, возбужденных таможней, снизилось на 12,8% — с 454 в 2024 году до 396 за аналогичный период 2025-го.
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