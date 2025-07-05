Вирусолог Никитин назвал маркетингом заявления о разработке вакцины от ВИЧ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июля. /ТАСС/. Создание вакцины от ВИЧ пока невозможно из-за быстрой мутации вируса. Недавние заявления о ее создании некорректны и могут быть маркетинговым ходом, сообщил ТАСС на полях Открытой недели науки БРИКС+ доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.
В июне корпорация Gilead Sciences, разработавшая препарат от ВИЧ ленакапавир, сообщила о том, что он «стал первым одобренным FDA профилактическим средством от ВИЧ, обеспечивающим шестимесячную защиту». Эти выводы авторы сделали после новых испытаний, в которых изучалась способность ленакапавира препятствовать заражению. Авторы сообщили, что уровень заболеваемости среди людей, проходивших профилактический курс препарата (два приема в год), был значительно ниже, чем у пациентов, принимавших другое терапевтическое средство. У 99% участников из исследуемой группы не был обнаружен ВИЧ: заразились только 2 человека из 2 179. В группе сравнения, где использовался другой препарат, из 1 086 человек ВИЧ заразились 9 добровольцев.
«В случае с ленакапавиром ученые тестировали не вакцину, а лекарственное средство, поэтому такие заявления [в медиа] некорректны», — пояснил ученый.
Профессор МГУ указал: ВИЧ характерен тем, что его геном встраивается в клетки человека «и его оттуда никак не выгнать». Прием терапевтических препаратов позволяет пациентам вести обычную жизнь и даже рожать здоровых детей за счет того, что такие лекарства блокируют действие вирусных белков.
«Появившийся несколько лет назад препарат ленакапавир имеет новую мишень: если другие средства направлены в основном на различные ферменты, то этот — на оболочку вируса. Данная химическая структура соединяется с белком в ней и не дает вирусу распасться на части для последующего синтеза белков. Получается, что вирус попал в ловушку», — уточнил исследователь МГУ.
Доказательств эффективности недостаточно.
Результаты тестирования препарата в качестве профилактического средства, проводившиеся с участием людей из групп риска, показали, что никто из добровольцев не заразился ВИЧ после вакцинации. Однако условия эксперимента не предполагали намеренного заражения — эти люди просто не встретились с вирусом в описанный период, пояснил Никитин. При этом участие в испытаниях, при котором необходимо оформление множества бумаг и регулярный контроль, могло изменить их привычки в сторону большей ответственности, а значит и изначальные условия исследования, считает вирусолог.
«Поэтому доказательств эффективности этого уже давно лицензированного и достаточно дорогого препарата в качестве профилактического для групп риска, на мой взгляд, недостаточно. Это маркетинг», — заключил он.
Препарат ленакапавир был разработан исследователями компании Gilead Sciences и одобрен для клинического применения в США, Канаде и странах ЕС в конце 2022 года. Первые испытания этого средства среди жительниц Южной Африки указали на близкую к 100% защиту от инфекции.
Скорость мутации в 100 раз выше, чем у гриппа.
Профессор МГУ напомнил о том, что ВИЧ мутирует в 100 раз быстрее, чем вирус гриппа. В связи с этим какие-либо попытки, основанные на классических подходах создания вакцин, терпят неудачу.
«Ученые пока не могут разработать вакцину от ВИЧ в силу того, что этот вирус содержит геном в виде РНК. При этом у него есть собственный фермент, который делает копии генома с огромным количеством ошибок. Это приводит к тому, что вирус, размножаясь всего лишь в одной клетке, выходит из нее уже чуть-чуть измененным. Антитела, которые иммунная система вырабатывает на изначальный вирус, не могут связаться с вирусными частицами, потому что он уже другой», — сказал исследователь.
Неделя науки в Бразилии.
Открытая неделя науки БРИКС+ проходит в рамках международного фестиваля «Наука 0+» в Рио-де-Жанейро с 30 июня по 7 июля в преддверии саммита БРИКС. Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.
В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка «Наука в лицах», акция «Ученые — в школы», день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.
Международный фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в 10 странах.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».
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