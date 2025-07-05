Вирусолог Никитин назвал маркетингом заявления о разработке вакцины от ВИЧ

«Ученые пока не могут разработать вакцину от ВИЧ в силу того, что этот вирус содержит геном в виде РНК. При этом у него есть собственный фермент, который делает копии генома с огромным количеством ошибок. Это приводит к тому, что вирус, размножаясь всего лишь в одной клетке, выходит из нее уже чуть-чуть измененным. Антитела, которые иммунная система вырабатывает на изначальный вирус, не могут связаться с вирусными частицами, потому что он уже другой», — сказал исследователь.