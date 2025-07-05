Раскрыта роль неопределенности в активации мозга при «чтении мыслей» других людей

Психологи обнаружили, что не только социальный контекст, но и сама неопределенность стимулирует активность мозга, связанной с пониманием чужих убеждений и эмоций.
В зависимости от того, что человек знает о своей подруге, он может сделать вывод, что предпримет собеседник. Этот процесс считается попыткой понять, что думают и чувствуют другие, и называется ментализацией. В мозге за него отвечает особая область — дорсальная медиальная префронтальная кора (DMPFC), которая входит в так называемую «ментализирующую сеть». Ранее исследования показывали, что эта сеть активируется сильнее во время ментализации, чем при анализе физических характеристик объектов, например, при оценке удобства стула или внешнего вида человека.
Однако новое исследование, проведенное учеными из Пенсильванского университета, ставит под сомнение традиционное понимание роли этой области. В частности, ученые обнаружили, что активация DMPFC связана не только с преодолением неопределенности в социальном контексте, но и с неопределенностью вообще — в отношении объектов и физических характеристик. Это открытие может изменить представление о том, как мозг обрабатывает социальную информацию и как он реагирует на неопределенность в различных ситуациях.
В рамках исследования ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ) для сканирования мозга 46 участников. Испытуемых просили делать выводы о трех категориях: о людях (их сознании и теле) и о физических объектах. Перед сканированием участникам было проведено онлайн-исследование, в ходе которого они оценивали, насколько характеристика (например, «человек сострадателен» или «человек рыжеволосый») информативна для определения другого признака (например, «искренен» или «невысокого роста»). После этого во время МРТ участникам задавали вопросы о вероятности того, что одна характеристика описывает ту же личность или объект.
Результаты показали, что уровень неопределенности, то есть, насколько трудно предсказать или определить характеристику, связанную с активностью DMPFC во всех трех категориях. Иными словами, эта область активируется не только при попытке понять чужие мысли и чувства, но и при столкновении с неопределенностью в отношении физических объектов.
Например, у людей с аутизмом наблюдается атипичная работа этой области, что может быть связано с повышенной чувствительностью к неопределенности или различиями в стратегиях её снижения.
Ведущий автор исследования Адрианна Дженкинс отмечает: «Наши данные показывают, что неопределенность — это ключевой фактор, который помогает понять, почему люди по-разному мыслят и ведут себя в социальных ситуациях. Это открывает новые возможности для разработки методов помощи при расстройствах, связанных с социальным восприятием».
Его коллега Дилара Беркей добавляет: «Это исследование дает основу для переосмысления таких состояний, как аутизм, и показывает, что различия в реакции на неопределенность могут играть важную роль в их проявлении. Возможно, вмешательства, направленные на снижение чувствительности к неопределенности, могут стать эффективными стратегиями терапии».