Раскрыта роль неопределенности в активации мозга при «чтении мыслей» других людей

В зависимости от того, что человек знает о своей подруге, он может сделать вывод, что предпримет собеседник. Этот процесс считается попыткой понять, что думают и чувствуют другие, и называется ментализацией. В мозге за него отвечает особая область — дорсальная медиальная префронтальная кора (DMPFC), которая входит в так называемую «ментализирующую сеть». Ранее исследования показывали, что эта сеть активируется сильнее во время ментализации, чем при анализе физических характеристик объектов, например, при оценке удобства стула или внешнего вида человека.