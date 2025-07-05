Иркутская авиакомпания планирует обновление авиапарка

Иркутская авиакомпания, которая обслуживает перелеты по Сибири и Дальнему Востоку, рассматривает возможность обновления своего авиапарка. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Росавиации. В настоящее время авиапарк местной перевозчика состоит из 29 воздушных судов: Ан-26−100, Ан-24 и вертолетов Ми-8.
— Учитывая маршрутную карту полетов, в качестве перспективных моделей рассматриваются высокоплан ТВРС-44 «Ладога» и Ил-114−300, а также новые вертолеты, — уточнил директор авиакомпании Иван Катицын.
За первые пять месяцев 2025 года авиакомпания перевезла более 70 тысяч пассажиров. Такие региональные перевозчики важны для обеспечения связности отдаленных регионов.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в областном центре движение на улице Баумана с 6 июля станет односторонним.