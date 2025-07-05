Иркутская авиакомпания планирует обновление авиапарка

Иркутская авиакомпания, которая обслуживает перелеты по Сибири и Дальнему Востоку, рассматривает возможность обновления своего авиапарка. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Росавиации. В настоящее время авиапарк местной перевозчика состоит из 29 воздушных судов: Ан-26−100, Ан-24 и вертолетов Ми-8.