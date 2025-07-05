Названы шесть признаков «крутого» человека

В исследовании говорится: «Стремление быть крутыми определяет, кем восхищаются люди, как они разговаривают, где делают покупки и что делают для развлечения. Ученые сходятся во мнении, что люди тратят непомерно много времени и денег на то, чтобы казаться крутыми. Люди по всему миру используют слово “крутой” и хотят быть крутыми, но что значит быть крутым человеком? Наше исследование начинает давать ответы на эти вопросы».