Названы шесть признаков «крутого» человека

Многие задаются вопросами насчет собственной крутости. Теперь есть шанс в этом разобраться: ученые назвали шесть признаков, по которым вы подходите под описание «крутого человека».
В разных странах мира — от Сан-Франциско до Сиднея, от Чили до Китая — культуры сильно различаются. Но, как пишет Daily Mail, новое исследование показывает, что существует международный консенсус в отношении того, что значит быть «крутым».
Исследователи провели эксперименты с участием почти 6000 участников из разных стран мира и обнаружили, что у крутых людей удивительно схожие характеры. И оказалось, что те, кто подходит под это описание, по общему мнению, обладают одинаковыми чертами характера.
«Каждый хочет быть крутым или, по крайней мере, избежать клейма некрутого, и обществу нужны крутые люди, потому что они бросают вызов нормам, вдохновляют на перемены и развивают культуру», — рассказывает один из ведущих исследователей Тодд Пеццути, доктор философии, доцент кафедры маркетинга в Университете Адольфо Ибаньеса в Чили.
Исследование включало эксперименты, проведенные в период с 2018 по 2022 год в Соединенных Штатах, Австралии, Чили, Китае, Германии, Индии, Мексике, Нигерии, Испании, Южной Африке, Южной Корее и Турции.
Участников попросили подумать о ком-то, кого они считают крутым, а кого — нет, хорошим или не очень. Затем участники оценили личность и ценности человека.
Анализ показал, что «хорошие» люди воспринимались как более приспособленные, традиционные, надежные, теплые, приятные, универсалистские, добросовестные и спокойные.
Между тем «крутые» люди считались более экстравертированными, гедонистичными, сильными, предприимчивыми, открытыми и автономными.
«Чтобы прослыть крутым, кто-то обычно должен быть в какой-то степени симпатичным или вызывающим восхищение, что делает его похожим на хорошего человека, — комментирует один из ведущих исследователей Калеб Уоррен. — Однако у крутых людей часто есть и другие черты, которые не обязательно считаются “хорошими” в моральном смысле, например, склонность к гедонизму и власти».
По мере того как индустрия моды, музыки и кино становится все более популярной во всем мире, значение слова «крутой» «выкристаллизовалось из сходного набора ценностей и черт характера по всему миру» и стало «более коммерчески выгодным», говорят исследователи.
«Хладнокровие определенно развивалось с течением времени, но я не думаю, что оно утратило свою остроту, — говорит доктор Пеццути. — Оно просто стало более функциональным. Концепция крутости зародилась в небольших бунтарских субкультурах, включая чернокожих джазменов в 1940-х и битников в 1950-х годах. Поскольку общество развивается быстрее и придает все большее значение творчеству и переменам, крутые люди необходимы как никогда».
Исследование было опубликовано онлайн в журнале Journal of Experimental Psychology: General.
В исследовании говорится: «Стремление быть крутыми определяет, кем восхищаются люди, как они разговаривают, где делают покупки и что делают для развлечения. Ученые сходятся во мнении, что люди тратят непомерно много времени и денег на то, чтобы казаться крутыми. Люди по всему миру используют слово “крутой” и хотят быть крутыми, но что значит быть крутым человеком? Наше исследование начинает давать ответы на эти вопросы».