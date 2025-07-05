В двух аэропортах РФ ввели временные ограничения на полеты: подробнее

Напомним, петербургский аэропорт Пулково почти всю ночь работал в ограниченном режиме. Временные ограничения ввели в 23:25 в пятницу, 4 июля. Позже, в 01:50, воздушная гавань заработала в штатном режиме. Однако спустя час в аэропорту вновь ввели ограничения. Меры безопасности прекратили действие с 05:44 в субботу, 5 июля.