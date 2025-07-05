В двух аэропортах РФ ввели временные ограничения на полеты: подробнее

В аэропортах Иваново и Ижевска временно не принимают и не отправляют полеты для обеспечения безопасности полетов. Об этом утром в субботу, 5 июля, сообщили в Росавиации.
В сообщении уточняется, что запрет на работу воздушных гаваней был принят для обеспечения безопасности перелетов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII) … Введены также в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)», — сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта в приоритетном порядке примут все необходимые меры.
Напомним, петербургский аэропорт Пулково почти всю ночь работал в ограниченном режиме. Временные ограничения ввели в 23:25 в пятницу, 4 июля. Позже, в 01:50, воздушная гавань заработала в штатном режиме. Однако спустя час в аэропорту вновь ввели ограничения. Меры безопасности прекратили действие с 05:44 в субботу, 5 июля.