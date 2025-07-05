Выявлена особая способность эмоциональной связи с природой сделать человека счастливее

Это открытие стало настоящим парадоксом, ведь ранее считалось, что регулярное физическое взаимодействие с природой — главный фактор психологического благополучия. Но оказалось, что важнее не количество походов, а качество восприятия. Люди, которые могли остановиться, замедлиться и по-настоящему насладиться окружающей красотой, чувствовали себя более счастливыми и удовлетворёнными. В то же время те, кто спешил, торопился и, зачастую, даже не замечал красоты вокруг, не получали от этого никакой пользы. Более того, исследование показало, что попытки часто посещать природу, не принося при этом эмоционального удовольствия, могут даже ухудшать настроение.