Выявлена особая способность эмоциональной связи с природой сделать человека счастливее

Масштабное новое исследование раскрывает парадокс: физическое присутствие на природе не гарантирует счастья, тогда как умение радоваться ей — ключ к благополучию.
В современном мире, где городские жители все чаще ищут способы сбежать от суеты и стресса, погружаясь в природу, кажется, что чем больше мы бываем на свежем воздухе, тем счастливее становимся. Однако недавние исследования показывают, что эта привычка может быть не столь однозначной. В центре внимания оказалась не только частота посещений природных мест, но и способность по-настоящему наслаждаться ими. Оказывается, физическое присутствие в парках или горах не гарантирует повышения уровня счастья, тогда как умение искренне радоваться природе — это ключ к внутреннему благополучию.
Учёные из Тайваня провели масштабное исследование, в котором приняли участие около 1800 человек. Они разделили взаимодействие с природой на два аспекта: первый — это простое посещение природных мест, второй — эмоциональный отклик, то есть способность получать удовольствие от пребывания на природе. Результаты удивили: те, кто просто часто бывал в лесах или горах, не обязательно чувствовали себя счастливее. Наоборот, у тех, кто умел ценить и радоваться природным красотам, уровень удовлетворённости жизнью был заметно выше, даже если они посещали природу редко.
Это открытие стало настоящим парадоксом, ведь ранее считалось, что регулярное физическое взаимодействие с природой — главный фактор психологического благополучия. Но оказалось, что важнее не количество походов, а качество восприятия. Люди, которые могли остановиться, замедлиться и по-настоящему насладиться окружающей красотой, чувствовали себя более счастливыми и удовлетворёнными. В то же время те, кто спешил, торопился и, зачастую, даже не замечал красоты вокруг, не получали от этого никакой пользы. Более того, исследование показало, что попытки часто посещать природу, не принося при этом эмоционального удовольствия, могут даже ухудшать настроение.
Учёные объясняют этот парадокс тем, что удовольствие от природы — это не просто механическая активность, а внутреннее состояние, которое требует осознанности и умения замечать красоту. Например, можно ежедневно ходить в музей, но, если человек не умеет ценить искусство, его посещение не сделает его счастливее. Аналогично и с природой: важно не только быть там, но и уметь почувствовать её, услышать шелест листьев, вдохнуть свежий воздух и ощутить внутреннюю гармонию. Именно это и делает человека по-настоящему счастливым.
Методология исследования включала опросы, в которых участники отвечали на вопросы о частоте походов, своих ощущениях и уровне счастья. Кроме того, учёные использовали объективные данные о погодных условиях, качестве воздуха и климате, чтобы понять, как окружающая среда влияет на восприятие. Интересно, что показатели загрязнения воздуха, воспринимаемые участниками, оказывали заметное влияние на их настроение, тогда как объективные экологические параметры почти не влияли на результаты. Это говорит о том, что внутреннее восприятие окружающей среды важнее её реальных характеристик.
Исследователи предполагают, что причина кроется в эффекте несоответствия. Люди, любящие природу, могут испытывать фрустрацию из-за невозможности посещать её так часто, как хотелось бы, что вызывает внутренний дискомфорт. Также возможен компенсаторный механизм: те, кто изначально чувствует себя несчастным, чаще бегут в природу, чтобы найти утешение, что искажает статистику. В некоторых случаях климатические условия, например, влажный и жаркий климат Тайваня, делают походы менее приятными, что тоже влияет на восприятие.
«Обучение радоваться природе, медитативные практики и даже “цифровой детокс” помогают усилить положительный эффект. Важным аспектом становится и городское планирование — создание не только парков, но и зон для созерцания, где человек сможет остановиться, замедлиться и почувствовать внутреннюю гармонию», — заключают ученые.