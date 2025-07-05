В Омске продолжается ликвидация последствий урагана

По состоянию на 9:00 со вчерашнего вечера рабочие УДХБ убрали 95 упавших деревьев, а также множество рекламных конструкций и элементов уличной инфраструктуры. Благодаря их работе удалось восстановить работу 42 светофорных объектов, что значительно улучшило ситуацию на дорогах.