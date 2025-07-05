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В Омске продолжается ликвидация последствий урагана

Службы города работают в круглосуточном режиме.

Источник: Комсомольская правда

С вечера предыдущего дня сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» активно занимаются ликвидацией последствий мощного урагана, обрушившегося на город.

Основные усилия направлены на расчистку дорог и проездов, перекрытых поваленными деревьями, конструкциями и ветками. Особое внимание уделяется освобождению поврежденных автомобилей и восстановлению транспортной доступности.

По состоянию на 9:00 со вчерашнего вечера рабочие УДХБ убрали 95 упавших деревьев, а также множество рекламных конструкций и элементов уличной инфраструктуры. Благодаря их работе удалось восстановить работу 42 светофорных объектов, что значительно улучшило ситуацию на дорогах.

«Мы делаем все возможное, чтобы устранить последствия стихийного бедствия и обеспечить безопасность горожан», — отметили представители УДХБ.

Аварийные бригады предприятий работают без выходных, чтобы как можно быстрее вернуть городскую инфраструктуру в нормальное состояние.

Ранее мы писали о масштабах урагана в Омске.