В Омске продолжается ликвидация последствий урагана

С вечера предыдущего дня сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» активно занимаются ликвидацией последствий мощного урагана, обрушившегося на город.
Основные усилия направлены на расчистку дорог и проездов, перекрытых поваленными деревьями, конструкциями и ветками. Особое внимание уделяется освобождению поврежденных автомобилей и восстановлению транспортной доступности.
По состоянию на 9:00 со вчерашнего вечера рабочие УДХБ убрали 95 упавших деревьев, а также множество рекламных конструкций и элементов уличной инфраструктуры. Благодаря их работе удалось восстановить работу 42 светофорных объектов, что значительно улучшило ситуацию на дорогах.
«Мы делаем все возможное, чтобы устранить последствия стихийного бедствия и обеспечить безопасность горожан», — отметили представители УДХБ.
Аварийные бригады предприятий работают без выходных, чтобы как можно быстрее вернуть городскую инфраструктуру в нормальное состояние.
Ранее мы писали о масштабах урагана в Омске.