В России раскрыли, какую пенсию можно получить сразу одной суммой

Если накоплений больше, человек может выбрать между срочной выплатой не менее чем на 10 лет или пожизненной накопительной пенсией. Размер ежемесячных выплат зависит от объема накопленных средств и выбранного периода. По данным Балынина, в 2025 году общее число получателей выплат из пенсионных накоплений через негосударственные фонды и Соцфонд может превысить 350 тысяч человек.