Татарстан войдет в маршрут автопробега БРИКС

Второй этап предназначен для представителей делового сообщества. Участие подтвердили более 30 компаний из 15 стран, включая Бразилию, Китай, ОАЭ и Индию. Во время автопробега участники ознакомятся с инфраструктурой и культурой регионов России. В Свердловской области, Башкортостане, Татарстане, Нижегородской и Владимирской областях пройдут деловые и культурные мероприятия, посвященные торгово-промышленному, инвестиционному и туристическому потенциалу регионов.