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Татарстан войдет в маршрут автопробега БРИКС

Мероприятие состоится с 9 по 15 августа.

Источник: Комсомольская правда

Автопробег БРИКС пройдет по маршруту Екатеринбург-Казань-Нижний Новгород-Суздаль-Москва. Мероприятие состоится с 9 по 15 августа, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Маршрут включает два этапа: «Екатеринбург — Казань» и «Казань — Москва». На пути будут остановки в Екатеринбурге, Дюртюлях, Казани, Нижнем Новгороде, Суздале и Москве. На первом этапе в автопробеге примут участие зарубежные студенты из стран БРИКС+, обучающиеся в российских вузах. Стартуют они в Казани.

Второй этап предназначен для представителей делового сообщества. Участие подтвердили более 30 компаний из 15 стран, включая Бразилию, Китай, ОАЭ и Индию. Во время автопробега участники ознакомятся с инфраструктурой и культурой регионов России. В Свердловской области, Башкортостане, Татарстане, Нижегородской и Владимирской областях пройдут деловые и культурные мероприятия, посвященные торгово-промышленному, инвестиционному и туристическому потенциалу регионов.

Напомним, в Казани проходит фестиваль роллеров на квадах KVADY FEST. Событие организовано с 4 по 6 июля.