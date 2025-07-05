Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем

«Я предлагаю поднять другой вопрос: владелец привитой, чистой собаки не может находиться с ней на официальном пляже. Зато на пляжах лежат собаки бездомные. Допустим, с клипсами. Эти бирки, может быть, прикреплены 2−3 года назад. То есть они не привиты, поскольку вакцина действует только один год. И никто с ними ничего не может сделать, потому что отлавливать собак с бирками повторно у нас запрещено. Вот этот вопрос требует решения», — считает Разинова.