Замкнутый круг разорван: Семьям с ипотекой и маткапиталом упростили продажу жилья

Ранее стало известно, что в России планируют запретить покупку жилья за наличные, если его стоимость превышает один миллион рублей. По словам Светланы Разворотневой, соответствующий законопроект уже подготовлен и может быть принят до конца 2025 года. Инициатива направлена на усиление прозрачности сделок и борьбу с теневыми схемами на рынке недвижимости.