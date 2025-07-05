Наступит самый короткий день: ученые предупредили о неожиданном ускорении вращения Земли

С 2020 года ученые заметили, что Земля вращается немного быстрее, чем обычно, но причина по сей день остается загадкой, пишет Daily Mail. До этого планета со временем замедлялась из-за гравитационного притяжения Луны, которое превращало дни в 24-часовой цикл, по которому мы сейчас живем. Земле обычно требуется 24 часа, или ровно 86 400 секунд, чтобы совершить один полный оборот, который называется солнечными сутками. Вращение Земли не всегда идеально, поскольку с течением времени оно может изменяться на незначительную величину, на несколько миллисекунд. Вероятно, это связано с тем, что на вращение Земли влияют природные силы, такие как землетрясения и океанские течения.