Наступит самый короткий день: ученые предупредили о неожиданном ускорении вращения Земли

Ученый предупредил, что вращение Земли неожиданно ускоряется, что приведет к тому, что всего за несколько недель день станет самым коротким в истории. Грэм Джонс, астрофизик из Лондонского университета, говорит, что вращение Земли может заметно ускориться в одну из трех дат этим летом: либо 9 июля, либо 22 июля, либо 5 августа. По прогнозам, в эти дни время сократится на 1,30, 1,38 или 1,51 миллисекунды соответственно.
Исследователи говорят, что, хотя это изменение будет незначительным, оно может повлиять на все — от спутниковых систем и точности GPS до того, как мы измеряем время.
С 2020 года ученые заметили, что Земля вращается немного быстрее, чем обычно, но причина по сей день остается загадкой, пишет Daily Mail. До этого планета со временем замедлялась из-за гравитационного притяжения Луны, которое превращало дни в 24-часовой цикл, по которому мы сейчас живем. Земле обычно требуется 24 часа, или ровно 86 400 секунд, чтобы совершить один полный оборот, который называется солнечными сутками. Вращение Земли не всегда идеально, поскольку с течением времени оно может изменяться на незначительную величину, на несколько миллисекунд. Вероятно, это связано с тем, что на вращение Земли влияют природные силы, такие как землетрясения и океанские течения.
Таяние ледников, движение расплавленного ядра Земли и сильные погодные явления, такие как Эль-Ниньо, также могут немного ускорить или замедлить вращение планеты. Эти изменения измеряются с помощью атомных часов, которые отслеживают время более точно, чем обычные часы. Недавнее открытие удивило исследователей.
Самый быстрый день, зафиксированный до сих пор, был зафиксирован 5 июля 2024 года, когда Земля вращалась на 1,66 миллисекунды быстрее, чем за стандартные 24 часа.
Хотя ученые не знают точной причины ускорения, они изучают, что происходит внутри Земли. Это включает в себя смещение расплавленных слоев в ядре, океанские течения и высотные ветры, которые влияют на вращение Земли.
Земля не является твердой на всем протяжении. Ее ядро состоит из горячего, вращающегося жидкого металла. Когда этот расплавленный металл движется, он может изменять форму планеты и ее баланс, подобно тому, как фигуристы ускоряют вращение, вытягивая руки, рассказывает Daily Mail. Океанские течения и струйные течения, быстро движущиеся воздушные потоки в атмосфере, также перемещают массу вокруг планеты, вызывая небольшие колебания или изменения скорости вращения.
Ученые изучают все эти данные вместе: орбиту Луны, активность ядра, океанские течения и характер ветра, чтобы понять, что происходит.
Начиная с 2020 года, Земля начала побивать свои рекорды по продолжительности самого короткого дня. В том году 19 июля было короче на 1,47 миллисекунды. 9 июля 2021 года произошло падение на 1,47 миллисекунды.
В 2022 году самый короткий день на Земле был зафиксирован 30 июня, что на 1,59 миллисекунды меньше обычных 24 часов.
В 2023 году вращение немного замедлилось, и новых рекордов установлено не было. Но в 2024 году скорость снова возросла. Несколько дней побили предыдущие рекорды, сделав этот год самым коротким за всю историю наблюдений.
Эти оценки основаны на прошлых наблюдениях и компьютерных моделях и включают систематические поправки и сглаживание для учета естественных колебаний.
Грэм Джонс использовал информацию Военно-морской обсерватории США и международной службы вращения Земли. Атомные часы отслеживают цифры, а инструменты измеряют так называемую «Продолжительность дня», или LOD. Это время, за которое Земля совершает один оборот, с точностью до миллисекунды.
Даже незначительные изменения в продолжительности суток имеют значение. GPS, телефонные сети и финансовые системы работают с точностью до долей секунды. Сдвиг всего на несколько миллисекунд может вызвать технические сбои.
В настоящее время в мире используется всемирное координированное время, или UTC. Иногда мы добавляем високосную секунду, чтобы соответствовать медленным сдвигам времени на Земле.
Если Земля продолжит вращаться быстрее, экспертам, возможно, придется убрать секунду, называемую отрицательной високосной секундой. Такого раньше никогда не случалось.
Долгосрочная тенденция более привычна. Миллиарды лет назад Земля вращалась так быстро, что сутки длились всего несколько часов. Это произошло из-за гравитационного притяжения Луны.
Теперь что-то внутри Земли, возможно, снова ускоряет ее вращение, пишет Daily Mail. Но исследователи говорят, что современные модели атмосферы и океанов не объясняют происходящего.