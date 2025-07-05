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Мурашко навестил иркутских врачей, на которых напал неадекватный пациент

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко навестил в Иркутске врачей, которые стали жертвами нападения неадекватного пациента. В результате инцидента серьезные травмы получили Ольга Асауленко и Ирина Марочкина получили серьезные ранения в результате инцидента несколько дней назад. На данный момент их жизни ничего не угрожает, они находятся на стадии восстановления, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Мурашко пообещал помочь в оказании всей необходимой помощи пострадавшим врачам.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко навестил в Иркутске врачей, которые стали жертвами нападения неадекватного пациента. В результате инцидента серьезные травмы получили Ольга Асауленко и Ирина Марочкина получили серьезные ранения в результате инцидента несколько дней назад. На данный момент их жизни ничего не угрожает, они находятся на стадии восстановления, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПациент с ножом и баллончиком напал на врачей в больнице Иркутска. Видео.

«Врачей, которые дали отпор вооруженному пациенту, навестили сегодня вместе с Михаилом Мурашко. Сейчас жизни Ольги Асауленко и Ирины Марочкиной ничего не угрожает. Доктора сделали все возможное, чтобы спасти своих коллег», — написал глава региона в telegram-канале. Нападавший в настоящее время находится под стражей по обвинению в особо тяжком преступлении.

Инцидент произошел несколько дней назад, когда мужчина, ранее не проявлявший агрессии, ворвался в медицинское учреждение. Начавшийся конфликт перерос в физическое насилие, однако благодаря решительным действиям пострадавших и помощи двух призывников, случайно оказавшихся рядом, агрессор был обезврежен.

По словам Мурашко, для оказания всей необходимой помощи пострадавшим будут привлечены федеральные медицинские центры. Также он выразил восхищение стойкостью медиков, которые собираются вернуться к работе как можно скорее.