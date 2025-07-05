Мурашко навестил иркутских врачей, на которых напал неадекватный пациент

«Врачей, которые дали отпор вооруженному пациенту, навестили сегодня вместе с Михаилом Мурашко. Сейчас жизни Ольги Асауленко и Ирины Марочкиной ничего не угрожает. Доктора сделали все возможное, чтобы спасти своих коллег», — написал глава региона в telegram-канале. Нападавший в настоящее время находится под стражей по обвинению в особо тяжком преступлении.