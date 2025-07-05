Ученые озадачены открытием первой в истории «жаждущей смерти» планеты

Ученые озадачены открытием первой в истории «планеты, жаждущей смерти», и говорят, что это совершенно новое явление Первая из когда-либо зарегистрированных «планет, жаждущих смерти», вращается так близко к своей звезде-хозяину, что каждый раз, когда она выходит на орбиту, вызывает огромные вспышки излучения. Эти вспышки в 10 000 раз мощнее тех, что происходят на нашем солнце, и каждая из них разрушает немного больше тонкой атмосферы планеты.