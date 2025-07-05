Ученые озадачены открытием первой в истории «жаждущей смерти» планеты

Ученые озадачены открытием первой в истории «планеты, жаждущей смерти», и говорят, что это совершенно новое явление Первая из когда-либо зарегистрированных «планет, жаждущих смерти», вращается так близко к своей звезде-хозяину, что каждый раз, когда она выходит на орбиту, вызывает огромные вспышки излучения. Эти вспышки в 10 000 раз мощнее тех, что происходят на нашем солнце, и каждая из них разрушает немного больше тонкой атмосферы планеты.
По прогнозам ученых, в течение следующих 100 миллионов лет эта планета уменьшится из гиганта размером почти с Юпитер до планеты размером с Нептун, что составит примерно треть от ее первоначального размера. Звезда, получившая название HIP 67522, находится примерно в 415 световых годах от Земли и немного холоднее и крупнее солнца.
Однако, в отличие от нашего Солнца, возраст которого составляет 4,5 миллиарда лет, объект HIP 67522 чрезвычайно молод — ему всего 17 миллионов лет, пишет Daily Mail. Ученые полагают, что молодые звезды, подобные этой, быстро вращаются и создают мощные магнитные поля. Когда планета проходит рядом, она может взаимодействовать с этими полями и накапливать огромное количество энергии, которая в конечном итоге высвобождается в виде разрушительных солнечных вспышек.
С 1990-х годов ученые выдвигали гипотезу о том, что сочетание молодой звезды и планеты, обращающейся по близкой орбите, может вызывать мощные вспышки излучения. Однако только сейчас самые современные телескопы смогли обнаружить эти отдаленные события.
После сканирования ряда потенциальных звезд с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey, исследователи поняли, что HIP 67522 заслуживает дальнейшего изучения. Благодаря ранее собранным данным ученые узнали, что ближайшей к этой звезде планете, получившей оригинальное название HIP 67522 b, требуется всего семь дней, чтобы совершить полный оборот по орбите. Это означало, что планета должна находиться очень близко к своей звезде-хозяину, что делает ее идеальным кандидатом для поиска вспышек.
Получив разрешение использовать мощный спутник Европейского космического агентства для определения характеристик экзопланет, известный как Cheops, они начали наблюдение за солнечными вспышками. Вскоре исследователи зафиксировали 15 вспышек на Солнце, почти все они были направлены в нашу сторону, когда планета проходила между своей звездой и Землей.
Поскольку эти вспышки происходили только тогда, когда планета проходила перед своей звездой, они, скорее всего, были вызваны самой планетой. Однако, как именно происходит этот процесс, до сих пор остается загадкой, пишет Daily Mail.
Ведущий автор исследования, доктор Екатерина Ильин из Нидерландского института радиоастрономии, рассказала MailOnline: «Мы не знаем наверняка. Но у нас есть представление о том, как это могло бы работать. Планета попадает в магнитное поле звезды и создает волны, которые распространяются вдоль линии магнитного поля к звезде. Достигнув атмосферы звезды, энергия волны дестабилизирует контуры коронального поля, которые затем вспыхивают в виде вспышек».
Можно представить себе это так, будто планета раскачивает линии магнитного поля звезды, словно массивные канаты, посылая по ним волны, поясняет Daily Mail. Когда эти волны достигают границы поля на поверхности звезды, это вызывает вспышку. Несмотря на то, что исследователи давно предсказывали, что это возможно, эти вспышки были примерно в 100 раз более энергичными, чем кто-либо ожидал.
Поскольку взрывы намного мощнее, чем волны, которые их создают, исследователи полагают, что планета, возможно, провоцирует взрывы, которые уже должны были произойти. Это плохая новость для HIP 67522 b, которая является одной из самых тонких экзопланет, когда-либо открытых, и имеет плотность сахарной ваты. Эти вспышки означают, что планета подвергается воздействию в шесть раз большего количества высокоэнергетического излучения, чем могло бы быть в противном случае.
Доктор Илин говорит, что это, вероятно, не приведет к полному уничтожению планеты; в конечном итоге она лишится атмосферы и станет намного меньше в течение следующих 500 миллионов лет: «Пока что мы нашли одну. Но если причиной наблюдения является молодость системы звезда-планета, то, возможно, это довольно распространенное явление».
Хотя исследователи обнаружили лишь «горстку» пар планета-звезда, которые могли бы вызывать вспышки, дальнейшие наблюдения могут вскоре выявить больше таких разрушительных взаимодействий.
Забегая вперед, доктор Илин говорит, что следующим шагом будет проведение последующих наблюдений в различных диапазонах длин волн, чтобы увидеть, какой вид излучения выделяется при этом. Если большая часть энергии вспышек приходится на высокочастотное ультрафиолетовое или рентгеновское излучение, это может быть особенно разрушительным для планеты.
В будущем Европейское космическое агентство будет использовать свой планируемый «охотник за экзопланетами» Plato для поиска солнцеподобных звезд, которые могут вызывать вспышки меньшего размера, невидимые в другие телескопы.