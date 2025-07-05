В лесу Италии нашли детей, которых отец прятал из-за боязни заговоров

По данным издания, отец отказался вакцинировать своих детей от COVID-19 и запрещал им носить маски, поскольку боялся заговоров, якобы созданных в мире для распространения новых вирусов и болезней. Поэтому он решил держать двух братьев шести и девяти лет «подальше от всех и от всего».