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В лесу Италии нашли детей, которых отец прятал из-за боязни заговоров

Сейчас дети находятся в спеучреждении под наблюдением психологов.

Источник: Аргументы и факты

В Италии обнаружили двух детей, которых отец скрывал в доме в лесу из-за страха перед COVID-19 и другими болезнями, пишет Corriere della Sera.

По данным издания, отец отказался вакцинировать своих детей от COVID-19 и запрещал им носить маски, поскольку боялся заговоров, якобы созданных в мире для распространения новых вирусов и болезней. Поэтому он решил держать двух братьев шести и девяти лет «подальше от всех и от всего».

«Детей привезли в Италию и спрятали в лесу, где их никто не заметит. Таким образом, они стали двумя призраками», — сказано в материале.

Семью нашли после того, как в Италии произошло наводнение. Отмечается, что детей обнаружили в антисанитарных условиях, они не умели говорить, писать и читать, а также носили подгузники. Суд лишил родителей прав. Сейчас дети находятся в спеучреждении под наблюдением психологов.

Ранее сообщалось, что в Швеции родителей приговорили к тюремному сроку за состояние зубов их детей.