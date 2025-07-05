Россиянам напомнили о наказании за помощь мошенникам в выводе денег

В соответствии со вступившим в силу законом до трех лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему неправомерные операции по его указанию. Также вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом может быть назначено наказание за приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление неправомерных операций с ними.