Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в ⅛ финала Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в ⅛ финала Уимблдона, победив британку Эмму Радукану.
Теннисный матч между белоруской и британкой в 1/16 Уимблдонского турнира состоялся накануне. Первая ракетка мира уверенно обыграла соперницу в двух сетах: — 7:6 (8:6), 6:4. Встреча Соболенко и Радуканы (40-я строчка рейтинга WTA) продлилась два часа.
Следующей соперницей белорусской теннисистки за выход в четвертьфинал станет бельгийка Элизе Мертенс (23-я ракетка мира).
Напомним, Уимблдонский турнир продлится до 13 июля включительно.
А здесь мы писали, что произошло после победы Соболенко над Бузковой на Уимблдоне: «Лучше держаться подальше».