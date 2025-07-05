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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в ⅛ финала Уимблдона

Белоруска Соболенко пробилась в ⅛ финала теннисного турнира в Уимблдоне.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в ⅛ финала Уимблдона, победив британку Эмму Радукану.

Теннисный матч между белоруской и британкой в 1/16 Уимблдонского турнира состоялся накануне. Первая ракетка мира уверенно обыграла соперницу в двух сетах: — 7:6 (8:6), 6:4. Встреча Соболенко и Радуканы (40-я строчка рейтинга WTA) продлилась два часа.

Следующей соперницей белорусской теннисистки за выход в четвертьфинал станет бельгийка Элизе Мертенс (23-я ракетка мира).

Напомним, Уимблдонский турнир продлится до 13 июля включительно.

А здесь мы писали, что произошло после победы Соболенко над Бузковой на Уимблдоне: «Лучше держаться подальше».