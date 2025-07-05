Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в ⅛ финала Уимблдона

Теннисный матч между белоруской и британкой в 1/16 Уимблдонского турнира состоялся накануне. Первая ракетка мира уверенно обыграла соперницу в двух сетах: — 7:6 (8:6), 6:4. Встреча Соболенко и Радуканы (40-я строчка рейтинга WTA) продлилась два часа.