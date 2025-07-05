Ограничений на посещение лесов нет только в одном районе Беларуси

На ближайшее время в стране прогнозируется теплая погода. Затем, в воскресенье, в страну начнет смещаться малоактивный теплый атмосферный фронт. Местами в северных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью и утром возможен слабый туман. Днем температура будет находиться в пределах от +20°С (на севере) до +33°С (на юго-западе).