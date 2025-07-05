Ограничений на посещение лесов нет только в одном районе Беларуси

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Местные власти ввели ограничения на посещение лесов по всей Беларуси, следует из интерактивной карты Министерства лесного хозяйства республики.
Ограничений нет только в одном районе — Могилевском. В остальных объявлен третий класс пожарной опасности.
Ограничения означают, что в лесных угодьях нельзя проводить туристические слеты, экскурсии для школьников и другие массовые мероприятия. Кроме того, запрещено разводить костры, въезжать в леса на машинах.
За нарушение могут наложить штраф до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной крупного лесного пожара — до 30 базовых (1260 рублей).
На ближайшее время в стране прогнозируется теплая погода. Затем, в воскресенье, в страну начнет смещаться малоактивный теплый атмосферный фронт. Местами в северных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью и утром возможен слабый туман. Днем температура будет находиться в пределах от +20°С (на севере) до +33°С (на юго-западе).