Найденный в горах затерянный храм раскрыл секреты исчезнувшей 1000 лет назад цивилизации

Это крупное сооружение было произведением искусства цивилизации Тиауанако, которая оставила след в мире благодаря впечатляющим каменным сооружениям, передовым ирригационным системам и уникальному искусству и керамике, прежде чем исчезнуть примерно в 1000 году нашей эры. Как пишет Daily Mail, этот объект занимает площадь размером примерно с городской квартал и имеет размеры примерно 125 метров на 145 метров. Он состоит из 15 прямоугольных ограждений, расположенных вокруг центрального внутреннего двора, который, по-видимому, совпадает с днем солнечного равноденствия — временем, когда солнце встает прямо над экватором и которое часто отмечается ключевыми ритуальными датами в древних культурах.