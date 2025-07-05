Найденный в горах затерянный храм раскрыл секреты исчезнувшей 1000 лет назад цивилизации

В Андах был обнаружен огромный каменный храм, построенный 1000 лет назад одной из самых могущественных цивилизаций Южной Америки. Археологи обнаружили храм, известный как Паласпата, на вершине горного хребта в отдаленной горной местности к юго-востоку от озера Титикака, недалеко от небольшой общины Окотави на западе Боливии.
Это крупное сооружение было произведением искусства цивилизации Тиауанако, которая оставила след в мире благодаря впечатляющим каменным сооружениям, передовым ирригационным системам и уникальному искусству и керамике, прежде чем исчезнуть примерно в 1000 году нашей эры. Как пишет Daily Mail, этот объект занимает площадь размером примерно с городской квартал и имеет размеры примерно 125 метров на 145 метров. Он состоит из 15 прямоугольных ограждений, расположенных вокруг центрального внутреннего двора, который, по-видимому, совпадает с днем солнечного равноденствия — временем, когда солнце встает прямо над экватором и которое часто отмечается ключевыми ритуальными датами в древних культурах.
Команда археологов считает, что здесь, возможно, проживало более 20 000 человек, поскольку некоторые здания были построены из камней весом более 100 тонн, что свидетельствует о высокой организации труда и планировании.
«Это был не просто храм, это был стратегический узел, точка пересечения торговых путей между высокогорьем и равнинами, — поясняет доктор Хосе Каприлес, ведущий археолог из Университета штата Пенсильвания и соавтор исследования. — Это было место, где пересекались пути людей, товаров и богов».
Недавно обнаруженный комплекс расположен примерно в 130 милях к югу от известного исторического места Тиауанако, на вершине холма, известного местным фермерам, но никогда не исследовавшегося исследователями досконально из-за его непритязательного расположения.
Радиоуглеродный анализ показал, что это место было наиболее активным между 630 и 950 годами нашей эры, в период, когда цивилизация Тиуанако распространила свое влияние на восточные долины.
«Их общество распалось где-то около 1000 года нашей эры и превратилось в руины к тому времени, когда инки завоевали Анды в 15 веке, — рассказывает доктор Каприлес. — Оно могло похвастаться высокоорганизованной социальной структурой, сохранившей остатки архитектурных памятников, таких как пирамиды, террасные храмы и монолиты, большинство из которых расположены вокруг озера Титикака».
Когда-то по периметру древнего храма были выложены высокие камни из красного песчаника и белого кварцита. Хотя большая часть первоначального сооружения обрушилась, его прямоугольный дизайн и астрономическая ориентация все еще видны, поскольку его обломки все еще валяются на земле.
В центральном внутреннем дворе, возможно, когда-то располагалась затонувшая церемониальная площадь, являющаяся отличительной чертой храмов Тиауанако.
По словам Каприлеса, поверхность храма была усеяна осколками чашек, из которых пили чичу, традиционное маисовое пиво, во время сельскохозяйственных праздников и торжеств, что указывает на его роль как ключевого торгового центра.
Поскольку кукуруза выращивалась не на месте, а в долинах Кочабамбы, в отличие от высокогорного храма, это подчеркивает важность храма для обеспечения доступа к разнообразным товарам, включая продукты питания, и объединения различных кулинарных традиций, добавил он.
«Археологические находки в Паласпате важны, поскольку они подчеркивают важнейший аспект нашего местного наследия, который был полностью упущен из виду, — комментирует Хусто Вентура Гуарайо, мэр муниципалитета Караколло, где находится это место. — Это открытие имеет жизненно важное значение для нашего сообщества».
Комплекс Паласпата оставался незамеченным археологами до недавнего времени, когда они заметили необычные геометрические формы на спутниковых фотографиях. Затем исследователи использовали дрон, и методы 3D-визуализации, чтобы подтвердить наличие искусственного сооружения.
Неподалеку, на небольшом археологическом участке под названием Окотави-1, исследователи обнаружили жилища, орудия труда, кости животных и человеческие захоронения с черепами, что свидетельствует о высоком статусе в культуре Анд.
Поблизости, на небольшом археологическом участке под названием Окотави 1, исследователи обнаружили жилища, орудия труда, кости животных и человеческие захоронения с формой черепа, что является признаком высокого статуса в андской культуре.