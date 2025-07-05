В Слюдянке в пробах воды не нашли инфекций

В разных микрорайонах Слюдянки специалисты взяли пробы воды из-под крана для исследования. В результате, в воде не нашли инфекций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Слюдянского района Алексей Шульц.
— Результаты проб показали отсутствие загрязнений, примесей и отклонений от нормы, — уточнил Алексей Шульц.
Несмотря на чистоту воды, специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены, обрабатывать фрукты и овощи, не употреблять испорченные продукты. При опасении, можно пить бутилированную воду или кипяченую.
Напомним, в Слюдянском районе произошло массовое отравление на юношеском турнире по боксу. Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия. У многих была диарея рвота и температура под 39. Местные жители предположили, что такое могло произойти из-за плохой воды из-под крана.