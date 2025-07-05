В Слюдянке в пробах воды не нашли инфекций

Напомним, в Слюдянском районе произошло массовое отравление на юношеском турнире по боксу. Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия. У многих была диарея рвота и температура под 39. Местные жители предположили, что такое могло произойти из-за плохой воды из-под крана.