Исследование: россияне стали чаще запрашивать кредитную историю

Вместе с тем в этом году выросло число тех, кто запрашивал кредитную историю из-за отказа кредиторов и МФО — до 32,8%. Но меньше стало тех, кто делал это по привычке (12,2%) и для работы (8,3%), тогда как годом ранее таких было 17,1% и 10,8% соответственно. Кроме того, по данным аналитиков, стало меньше тех, кто указал иные причины или затруднился с ответом, в 2025 году их было 10,6% против 16,8% годом ранее.