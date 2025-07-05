Пара пожилых американцев включила обогреватель на 1000 градусов и сварилась

Ранее суд приговорил к 50 годам тюрьмы жителя американского штата Южная Каролина за то, что тот окунул свою четырехлетнюю дочь в кипяток. Правоохранители еще в феврале 2024 года арестовали 35-летнего Уилбура Филдса и его 32-летнюю жену Фифи Хилл-Филдс по подозрению в жестоком обращении с ребенком после того, как супруги передали медикам свою дочь с серьезными травмами. Доктора диагностировали ребенку многочисленные ожоги и переломы конечностей. Оказалось, что незадолго до госпитализации Филдс окунул свою дочь в горячую воду из-за того, что та мочилась в штаны.