На мосту им. 60 лет ВЛКСМ начался новый этап капитального ремонта

Для этого специалисты выполнили сварочные работы, закрепив почти 3500 упоров Нельсона на ортотропной плите моста. Это важный этап, обеспечивающий надежность и долговечность будущего покрытия. Металлические поверхности тщательно очищаются пескоструйным методом, после чего обрабатываются специальным составом и окрашиваются для защиты от внешних воздействий.