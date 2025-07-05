На мосту им. 60 лет ВЛКСМ начался новый этап капитального ремонта

Капитальный ремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ вышел на новый этап. Подрядная организация приступила к подготовке правой стороны объекта для установки новых тротуарных плит.
Для этого специалисты выполнили сварочные работы, закрепив почти 3500 упоров Нельсона на ортотропной плите моста. Это важный этап, обеспечивающий надежность и долговечность будущего покрытия. Металлические поверхности тщательно очищаются пескоструйным методом, после чего обрабатываются специальным составом и окрашиваются для защиты от внешних воздействий.
Фото: t.me/shelest_sn.
«Работы на мосту ведутся в соответствии с графиком. Мы уверены, что качественное обновление инфраструктуры повысит комфорт и безопасность передвижения горожан», — отметили представители подрядной организации.
В данный момент со стороны правого берега Иртыша уже установлены две первые выносные консоли, предназначенные для опор освещения и контактной сети. На ортотропной плите, предварительно очищенной от старых материалов, рабочие создают выравнивающий бетонный слой, который станет основой для дальнейших этапов ремонта.
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