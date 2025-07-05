Стремительно приближающийся к нашей Солнечной системе «межзвездный объект» озадачил ученых

Однако есть вероятность, что A11pl3Z не так уж велик, как кажется на данный момент. Леб объяснил, что межзвездный гость может быть кометой, такой же, как Борисов в 2019 году. Физик сказал, что у него может быть ядро меньшего размера, окруженное ярким облаком газа и пыли. Это отражало бы солнечный свет и увеличивало бы массу в наши телескопы.