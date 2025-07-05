Стремительно приближающийся к нашей Солнечной системе «межзвездный объект» озадачил ученых

Ученые озадачены обнаруженным на днях «межзвездным объектом», который стремительно приближается к нашей Солнечной системе.
Астрономы заметили таинственный объект из-за пределов нашей солнечной системы, направляющийся в нашу сторону. Физик из Гарварда Ави Леб сообщил, что объект, как ожидается, пройдет мимо Земли 17 декабря, пролетая через Солнечную систему со скоростью более 41 мили в секунду (примерно 240 тысяч км миль в час).
Это означает, пишет Daily Mail, что неопознанный объект, который ученые называют A11pl3Z, движется слишком быстро, чтобы попасть под гравитационное притяжение нашего солнца или любой другой планеты.
Необычный курс и скорость A11pl3Z были впервые замечены астрономом Сэмом Дином в конце июня, однако Международный астрономический союз только что сообщил о его межзвездном происхождении.
Ави Леб полагает, что A11pl3Z может быть крупным космическим камнем или кометой, но астрономы все еще выясняют это. По оценкам, его ширина составляет около 12 миль (примерно 20 км). Это делает его намного крупнее двух последних потусторонних объектов, пролетевших через нашу Солнечную систему, — Оумуамуа и кометы Борисова. Оумуамуа был всего от 300 до 1300 футов в длину, а ядро Борисова имело около полумили в диаметре.
Как и Оумуамуа в 2017 году, A11pl3Z вскоре может вызвать больше предположений о том, что объект создан разумными существами и отправлен сюда из другой солнечной системы с разумной жизнью.
В 2021 году Ави Леб, Фрэнк Б. Бэрд-младший, профессор естественных наук в Гарварде, предположил, что Оумуамуа, возможно, «предназначался для сканирования сигналов со всех сторон света» в поисках датчиков давно потерянного приемника, ранее размещенного на Земле.
Первый зарегистрированный межзвездный объект вызвал тревогу у исследователей НЛО после того, как ученые обнаружили, что Оумуамуа не является известной кометой или астероидом.
«Было сделано предположение, что он имеет дискообразную форму и обладает ускорением, не связанным с гравитацией, что повышает вероятность его искусственного происхождения», — написал Леб в статье для Medium Wednesday.
Если A11pl3Z — космический камень, то он удивительно массивен по сравнению с двумя другими межзвездными объектами, которые пролетели мимо Земли, отмечает Daily Mail. Однако ученые не предполагают, что загадочный объект приблизится к Земле. По своей текущей траектории он приблизится к планете на расстояние 2,4 астрономических единиц (223 миллиона миль или 358 млн км).
Астрономическая единица (а.е.) равна расстоянию между Землей и Солнцем, равному 93 миллионам миль, поясняет Daily Mail. Технически, A11pl3Z уже находится в Солнечной системе и в настоящее время, по состоянию на 2 июля, находится на расстоянии 3,8 а.е. от Земли.
Ожидается, что в октябре объект, находящийся за пределами Солнечной системы, приблизится к планете на расстояние 0,4 а.е. (60 миллионов км) от Марса.
Ученые не считают, что A11pl3Z представляет какую-либо угрозу для Земли. При длине в 12 миль это хорошая новость, потому что объект попал бы в категорию «убийц планет», что, вероятно, привело бы к вымиранию, если бы он столкнулся с Землей.
Однако есть вероятность, что A11pl3Z не так уж велик, как кажется на данный момент. Леб объяснил, что межзвездный гость может быть кометой, такой же, как Борисов в 2019 году. Физик сказал, что у него может быть ядро меньшего размера, окруженное ярким облаком газа и пыли. Это отражало бы солнечный свет и увеличивало бы массу в наши телескопы.
Экстремальная скорость A11pl3Z даст астрономам лишь короткое время для изучения таинственного объекта, прежде чем он покинет Солнечную систему в 2026 году. За это время ученые попытаются собрать информацию о его траектории с помощью таких телескопов, как обсерватория Рубина в Чили и, возможно, космический телескоп Джеймса Уэбба в космосе.
Ученые надеются подтвердить, что A11pl3Z остается на своем предполагаемом маршруте, проходя мимо Солнца в конце октября, пролетая мимо Земли на безопасном расстоянии в декабре, а затем пролетая мимо Юпитера в марте 2026 года. Как только он приблизится, ученые смогут определить, чем на самом деле является A11pl3Z — астероидом, кометой или чем-то совершенно другим.
Марк Норрис из Университета Центрального Ланкашира рассказал New Scientist: «Они действительно проносятся по Солнечной системе с невероятной скоростью. Они действительно мимолетны, и вы очень ограничены в том, что можете о них узнать».