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«Приехали восемь пожарных машин». Крупный пожар произошел на вещевом рынке в Орше

Крупный пожар произошел на рынке в Орше, который тушили восемь машин МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Орше пожар произошел на вещевом рынке, сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в районном центре 4 июля. На Базарной площади по улице Народной вспыхнули торговые павильоны рынка. Около 13.45 часов на место возгорания по вызову прибыли машины МЧС.

К моменту приезда спасателей торговые объекты горели открытым пламенем. Пожар локализовали и ликвидировали сотрудники МЧС, к счастью, никто не пострадал.

Огонь повредил четыре павильона и закоптил имущество еще в шести торговых точках.

— На месте пожара работало 8 единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе.

Идет проверка.

Также сообщили, что под Климовичами мужчина утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги: «Хотел нарвать жене кувшинок».

А в Светлогорске две девочки-подростка тонули на городском пляже: «Течение стало уносить детей от берега».