«Приехали восемь пожарных машин». Крупный пожар произошел на вещевом рынке в Орше

В Орше пожар произошел на вещевом рынке, сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло в районном центре 4 июля. На Базарной площади по улице Народной вспыхнули торговые павильоны рынка. Около 13.45 часов на место возгорания по вызову прибыли машины МЧС.
К моменту приезда спасателей торговые объекты горели открытым пламенем. Пожар локализовали и ликвидировали сотрудники МЧС, к счастью, никто не пострадал.
Огонь повредил четыре павильона и закоптил имущество еще в шести торговых точках.
— На месте пожара работало 8 единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе.
Идет проверка.
Также сообщили, что под Климовичами мужчина утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги: «Хотел нарвать жене кувшинок».
А в Светлогорске две девочки-подростка тонули на городском пляже: «Течение стало уносить детей от берега».