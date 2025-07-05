Возродились из пепла: Хабаровский театр, переживший страшный пожар, блеснет во Владивостоке

Труппа Хабаровского музыкального театра доказала: настоящему искусству не страшны даже самые тяжелые потрясения. Главное — служение своему делу и поддержка поклонников и коллег, в том числе из других регионов. «Комсомолка» писала, что 3 октября прошлого года коллектив Хабаровского музыкального театра пережил трагическое событие — пожар, который полностью уничтожил театральный Дом. Этот театр — крупнейшее и старшейшее культурное учреждение подобного типа на Дальнем Востоке. Тогда едва не оборвалась история театра, которая насчитывает почти век. От здания, вмещавшего в себя большой зал на 881 место и малую сцену на 56 зрителей, почти ничего не осталось.