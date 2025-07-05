Возродились из пепла: Хабаровский театр, переживший страшный пожар, блеснет во Владивостоке

Театралы Владивостока готовятся ко встрече с артистами из Хабаровска, которые представят лучшие спектакли своего репертуара. Гастроли Хабаровского краевого академического музыкального театра пройдут в Горьковке с 8 по 12 июля.
Труппа Хабаровского музыкального театра доказала: настоящему искусству не страшны даже самые тяжелые потрясения. Главное — служение своему делу и поддержка поклонников и коллег, в том числе из других регионов. «Комсомолка» писала, что 3 октября прошлого года коллектив Хабаровского музыкального театра пережил трагическое событие — пожар, который полностью уничтожил театральный Дом. Этот театр — крупнейшее и старшейшее культурное учреждение подобного типа на Дальнем Востоке. Тогда едва не оборвалась история театра, которая насчитывает почти век. От здания, вмещавшего в себя большой зал на 881 место и малую сцену на 56 зрителей, почти ничего не осталось.
Однако уже в феврале этого года труппа ХМТ порадовала жителей Владивостока концертами и спектаклями, выступив на Приморской сцене Мариинского театра. По многочисленным просьбам зрителей, в этот раз гастрольную программу дополнили музыкальные спектакли «Анна Каренина» и «А зори здесь тихие…», собравшие аншлаги в Хабаровске.
В общей сложности во Владивосток отправится 104 человека: вокалисты, артисты хора, балета и оркестра, а также технические специалисты, руководство и художественно-постановочная команда. С собой они привезут несколько тонн декораций, костюмов, реквизита и техники.
— В это непростое время особенно важно быть вместе, сохраняя надежду и веру в светлое будущее ХМТ и всех театров, — уверены и в Хабаровске, и во Владивостоке.
8 июля на сцене Приморского драматического театра им. М. Горького состоится показ спектакля «Больше, чем любовь». Это музыкальная комедия в двух действиях о странностях и даже парадоксах любви. Зрителям предложат найти ответы на такие простые, но важные вопросы: что такое любовь? Кто любит сильнее — он или она? Как удержать любовь, как сберечь это хрупкое и всесильное чувство?
9 июля приморских театралов ждет музыкальная драма в двух действиях «А зори здесь тихие…». История, знакомую по книге Бориса Васильева и ее экранизациям, Хабаровский музыкальный театр представит в своей интерпретации.
Бессмертная история о всепоглощающей и глубокой страсти, роковой обреченности и поиске счастья воплотится на сцене в мюзикле «Анна Каренина». Он состоится 10 июля.
Кульминацией гастролей станет яркий гала-концерт «Сказки венского леса».
Этот концерт — возможность погрузиться в беспечный, яркий мир искрометного жанра, полный изящества, страсти и веселья.
Гости вечера смогут насладиться известными ариями и дуэтами из классических и советских оперетт в исполнении солистов и оркестра ХМТ.