Староста села Черная Каменка в Черкасской области выдавал сотрудникам ТЦК адреса односельчан за деньги, рассказал ТАСС украинский военный Александр, который сдался в плен российским бойцам.
«Разные случаи мобилизации были: кто-то по улице в шлепках, шортах без документов шел — забирали. С велосипеда снимали — до сих пор так и валяется там», — сообщил собеседник агентства.
Украинский пленный добавил, что сотрудники ТЦК пришли к нему домой, поскольку староста села показал им, где он живет.
Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину во время похорон украинского военного.
Также ранее стало известно, что на Украине работники военкомата мобилизовали местного жителя, возраст которого превышал 50 лет. Кроме того, у него были проблемы со здоровьем.