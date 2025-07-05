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45 нетрезвых водителей задержали в Башкирии за день

В Башкирии поймали 45 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 4 июля, в Башкирии прошли масштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение аварий и пресечение нарушений ПДД. По данным главы республиканской ГАИ Владимир Севастьянов, в ходе рейдов сотрудники выявили более 1200 нарушений правил дорожного движения.

Водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, зафиксировано 45. Все нарушители отстранены от управления, их автомобили помещены на спецстоянки. Двое водителей, ранее уже привлекавшихся за аналогичные правонарушения, будут привлечены к уголовной ответственности.

В рамках спецоперации «Мототехника» выявлено 75 нарушений, допущенных водителями мототранспорта.

Севастьянов призвал всех участников дорожного движения соблюдать правила и проявлять ответственность, особо подчеркнув недопустимость управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Также начальник региональной дорожной полиции напомнил, что о случаях грубых нарушений ПДД, особенно связанных с нетрезвым состоянием водителей или пешеходов, можно сообщать по телефону доверия МВД Башкирии 279−32−92 или через чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.