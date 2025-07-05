45 нетрезвых водителей задержали в Башкирии за день

Также начальник региональной дорожной полиции напомнил, что о случаях грубых нарушений ПДД, особенно связанных с нетрезвым состоянием водителей или пешеходов, можно сообщать по телефону доверия МВД Башкирии 279−32−92 или через чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.