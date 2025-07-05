Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда мог вести тайный ход, найденный учеными в Заславском замке (видео)

Подземный ход на въездной браме замка XVI века нашли еще при предыдущих раскопках в 70-е годы прошлого века, однако вход с внешней стороны замкового вала открыли только сейчас. Смотрите на видео, как выглядит историческая находка.

Источник: Sputnik.by

Изучать Заславский замок белорусские археологи начали еще полвека назад, тогда же обнаружили и подземный ход, но тогда он был законсервирован и вот наконец-то дождался момента изучения.

Сейчас ученые ведут раскопки западной части въездной брамы. Именно здесь ранее и был найден тайный ход.

«Наша задача состоит в том, что раскрыть подземный ход, чтобы в дальнейшем его вместе с брамой консервировать и, возможно, музеефицировать», — рассказал Sputnik руководитель раскопок ― старший научный сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Иван Спирин.

По его словам, в перспективе тайный ход Заславского замка вполне может стать еще одним местным туристическим объектом.

Кстати, с момента обнаружения потайного хода у местных жителей появилось множество баек о том, куда бы он мог вести 5 веков назад. Ученые полагают, что ход мог быть частью дренажной системы замка или служил альтернативным выходом и использовался для вылазок.