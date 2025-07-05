Куда мог вести тайный ход, найденный учеными в Заславском замке (видео)

Изучать Заславский замок белорусские археологи начали еще полвека назад, тогда же обнаружили и подземный ход, но тогда он был законсервирован и вот наконец-то дождался момента изучения.
Сейчас ученые ведут раскопки западной части въездной брамы. Именно здесь ранее и был найден тайный ход.
«Наша задача состоит в том, что раскрыть подземный ход, чтобы в дальнейшем его вместе с брамой консервировать и, возможно, музеефицировать», — рассказал Sputnik руководитель раскопок ― старший научный сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Иван Спирин.
По его словам, в перспективе тайный ход Заславского замка вполне может стать еще одним местным туристическим объектом.
Кстати, с момента обнаружения потайного хода у местных жителей появилось множество баек о том, куда бы он мог вести 5 веков назад. Ученые полагают, что ход мог быть частью дренажной системы замка или служил альтернативным выходом и использовался для вылазок.