Стволовые клетки могут помочь в борьбе с развитием ХОБЛ

«Это принципиально отличается от нынешних методов, которые лишь снимают симптомы (одышку, воспаление), но не восстанавливают утраченное. Уже есть обнадеживающие результаты экспериментов на животных, показывающие уменьшение эмфиземы и воспаления [в экспериментах с клетками]. При этом надо отметить, что путь к широкому применению еще очень длинный. Главная проблема — создать в больных легких “хорошие условия” для приживления и работы введенных клеток, так как хроническое воспаление и разрушенная структура ткани им сильно мешают», — пояснил член-корреспондент РАН.