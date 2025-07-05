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Солнце бьет по голове: Только на прошлой неделе из-за тепловых ударов жители Молдовы около трех тысяч раз вызывали скорую

Ежедневно в Молдове фиксируется не менее шести обращений от людей, получивших тепловой удар.

Источник: Комсомольская правда

Жители Молдовы всё чаще обращаются к врачам из-за тепловых ударов.

Экстремальные температуры не только приносят дискомфорт, но и представляют серьёзную опасность для здоровья. На этом фоне среди населения растёт число случаев теплового удара. Наиболее уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или хроническими болезнями.

Ежедневно в Молдове фиксируется не менее шести обращений от людей, получивших тепловой удар. Только на прошлой неделе бригады скорой медицинской помощи выехали более чем на 3000 подобных вызовов.

Наиболее уязвимыми к воздействию жары считаются пожилые люди и младенцы. Врачи рекомендуют избегать прямого воздействия солнца, особенно в часы пик, и сократить физические нагрузки. Полезно пить много жидкости и носить одежду из натуральных тканей.

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