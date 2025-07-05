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За нарушение антитеррористической безопасности в Уфе оштрафовали директора гимназии

В Уфе директора гимназии № 16 наказали за антитеррористическую незащищенность.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Уфы подтвердил законность штрафа в размере 30 тысяч рублей, наложенного на директора гимназии № 16 за несоблюдение требований антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

Как следует из судебного решения, основанием для привлечения к административной ответственности послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками полиции. Было установлено отсутствие контрольно-пропускного пункта при входе на территорию гимназии, а также недостаточная оснащенность въезда средствами принудительного снижения скорости и противотаранными устройствами.

Несмотря на попытку обжалования постановления мирового судьи, поданную руководителем образовательного учреждения, судебная инстанция оставила административное наказание в силе, признав доводы жалобы несостоятельными.

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