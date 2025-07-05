Мать арестованного в Баку Софронова рассказала о хороших условиях его содержания

Арестованные в Баку по подозрению в транзите наркотиков и кибермошенничестве россияне содержатся в двухместных камерах. Со слов их матерей, питание в азербайджанском СИЗО «нормальное». При этом относятся к задержанным «показательно нейтрально». СМИ пишут, что местные адвокаты отказываются работать с россиянами по «политическим мотивам», но в Баку это отрицают. Подробности — в материале «Газеты.Ru».