Три кубанских города вошли в рейтинг городов с высоким качеством жизни

Сочи получил высокие оценки по таким критериям, как уровень доходов, экологическая ситуация, система обращения с отходами и удовлетворенность качеством образования. Краснодар, несмотря на более скромное место в рейтинге, лидировал по самооценке материального положения и доступности недвижимости. Новороссийск продемонстрировал одни из лучших показателей по экологии и обращению с твердыми бытовыми отходами.