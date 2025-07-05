14-летний велосипедист попал в Уфе под колеса японской иномарки

Вчера, 4 июля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипедиста. По данным городской Госавтоинспекции, 58-летний водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь по улице 50-летия Октября, сбил 14-летнего подростка, переезжавшего проезжую часть по пешеходному переходу без светофора.
В результате инцидента несовершеннолетний велосипедист получил различные травмы. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего отпустили из медучреждения.
В настоящее время по факту происшествия проводится административное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.
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