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14-летний велосипедист попал в Уфе под колеса японской иномарки

В Уфе Mitsubishi Outlander сбил 14-летнего велосипедиста.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 4 июля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипедиста. По данным городской Госавтоинспекции, 58-летний водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь по улице 50-летия Октября, сбил 14-летнего подростка, переезжавшего проезжую часть по пешеходному переходу без светофора.

В результате инцидента несовершеннолетний велосипедист получил различные травмы. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего отпустили из медучреждения.

В настоящее время по факту происшествия проводится административное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

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