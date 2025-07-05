Тайная сила грибов: как спасти огород от болезней, вызванных дождливой погодой

— Безусловно, тот же черный грибок, что поселяется во влажных помещениях, например. Но это — для беседы с микологом. Я же хотел бы заметить, что человек давно и постоянно нарушает равновесие в природе, чрезмерно активно пользуясь «химией». А в природе все устроено так, что пустоты в ней не бывает. И когда уничтожается что-то одно, на это место сразу приходит что-то другое, причем со скоростью распространения ряски на болоте. Так происходит при нарушении любого баланса. Принимая антибиотики, мы неизбежно нарушаем свою микробиому, и для восстановления флоры и баланса в организме вынуждены принимать специальные препараты и употреблять в пищу микробиотические продукты.