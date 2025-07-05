Кабмин утвердил проведение международной естественно-научной олимпиады

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило проведение 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров на федеральной территории Сириус с 23 ноября по 2 декабря 2025 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Принять предложение Минпросвещения России, согласованное с образовательным фондом “Талант и успех” и Минфином России, о проведении с 23 ноября по 2 декабря 2025 года на федеральной территории Сириус 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров», — говорится в распоряжении правительства.
Там уточняется, что Минпросвещения должно утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия до 16 июля. МИД России поручено обеспечить выдачу виз участникам и гостям олимпиады, а также представителям СМИ без взимания сборов.
Международная естественно-научная олимпиада юниоров проводится ежегодно с 2004 года. Традиционно она завершает цикл олимпиад, после которого подводятся итоги участия сборных команд школьников РФ в международных олимпиадах в текущем году.