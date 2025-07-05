Подрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя

«Подрядная организация отстает от графика на два месяца. Дано поручение оперативно устранить все выявленные недочеты. Необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы — как рабочих, так и техники — и в кратчайшие сроки значительно увеличить темпы работ», — написал он в Telegram.
Гоцанюк подчеркнул, что перед исполнителем поставлена задача закончить все работы в установленный срок.
«Завершить работы по первому этапу — к 1 сентября, а второй этап — к октябрю 2025 года», — акцентировал глава правительства Крыма.
Он отметил, что в обновленном хирургическом отделении будут созданы комфортные условия для работы врачей и пребывания пациентов.
В конце июня Гоцанюк сообщил, что в Крыму в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. Параллельно ведется оснащение медорганизаций современным оборудованием.