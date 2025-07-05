Подрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя

«Подрядная организация отстает от графика на два месяца. Дано поручение оперативно устранить все выявленные недочеты. Необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы — как рабочих, так и техники — и в кратчайшие сроки значительно увеличить темпы работ», — написал он в Telegram.